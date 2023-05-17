شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحدد 40 مليون جنيه للاستغناء عن محمود حمادة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى فاركو مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن نجمه محمود حمادة لاعب خط الوسط حال تلقيه عرضا مميزا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عاطف حنفى، مدير الكرة بنادى فاركو، إن هناك بالفعل أنباء عن مفاوضات نادى الزمالك والرغبة فى التعاقد مع محمود حمادة لاعب الفريق، بعد التألق خلال الفترة الأخيرة والانضمام لمنتخب مصر.

وأضاف عاطف حنفى فى تصريحات تليفزيونية: "نسمع عن مفاوضات الزمالك مع محمود حمادة ونقدر ثمنه بـ 40 مليون جنيه".

وأوضح "بالنسبة للأسعار الموجودة فى السوق خلال الفترة الحالية، بالطبع محمود حمادة بيعه من نادى فاركو لا يقل عن 40 مليون جنيه".

وواصل: "النادى لا يقف أمام طريق أى من لاعبيه، وإدارة النادى إذا وجد عرض رسمى سندرسه".

ويعد هذا الموسم الثانى لمحمود حمادة مع فاركو وقدم مستويات مميزة، وساهم فى احتلال الفريق المركز الثامن ببطولة الدورى الموسم الماضى، وشارك هذا فى الموسم فى معظم المباريات التى خاضها فاركو بالدورى.

محمود حمادة تلقى عروضًا من الأهلى والزمالك خلال الميركاتو الصيفى الماضى، إلا أن إدارة فاركو تمسكت باللاعب ورفضت رحيله نهائيًا بقرار من نونو ألميدا المدير الفنى للفريق وقتها.