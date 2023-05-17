شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سبورتنج فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الأربعاء، مباراة الزمالك أمام سبورتنج فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل.

تقام مباراة الزمالك أمام سبورتنج فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة .

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى بطولة

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.