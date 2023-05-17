الطريق إلى اسطنبول.. قمة نارية بين مانشستر سيتي وريـال مدريد في إياب نصف نهائي الأبطال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتطلع مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، إلي كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، من أجل التتويج باللقب الحلم بالنسبة لعشاق السيتيزنز وملاك النادي.

على الجانب الآخر، يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في قيادة الملكي للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ 15 في تاريخ المرينجي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما تخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

أما ريال مدريد فقد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حكم المباراة

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم البولندي شيمون مارسينياك لإدارة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكان الحكم البولندي شيمون مارسينياك قد أدار نهائي كأس العالم 2022 فى قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والذي انتهي بتتويج التانجو بقيادة ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بثلاثة أهداف لكل منهما.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جون ستونز - روبن دياش - مانويل أكانجي - كايل والكر

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوان

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - جاك جريليتش - إرلينج هالاند

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس جونيور

جدير بالذكر أن انتر ميلان الإيطالي قد حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه ميلان بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع لقائي الذهاب والإياب.