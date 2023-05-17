وسائل إعلام: الكاف يبرئ الأهلي من «العنصرية»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك، قررت عدم توقيع عقوبة على النادي الأهلي بعد إدعاء الهلال السوداني تعرضه لهتافات عنصرية أثناء مباراته مع المارد الأحمر.

وكان الهلال السوداني قد أرسل شكوى لـ "الكاف" بعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يشكوا بها من تعرضه لهتافات عنصرية أثناء مباراتهما في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أصدرت قررها اليوم الأربعاء بتغريم الأهلي 120 ألف دولار، بسبب إلقاء الجماهير زجاجات مياة، وعدم وجود النظام.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الحيثيات التي سوف تسردها لجنة الانضباط في كاف مبنية علي تقارير حكام المباراة حيث ذكرت التقارير مايلي:

أثناء دخول فريق الهلال إلى الملعب ألقى بعض مشجعي الأهلي زجاجات المياه عليهم وكذلك في نهاية المباراة أثناء خروجهم من الملعب ودخولهم غرف الملابس تم رميهم بالزجاجات، علما أنه لم يصب أحد.

في نهاية المباراة وأثناء دخول فريق الهلال إلى غرفهم حدثت مشادة كلامية بين لاعبي الهلال ومجموعة من رجال الأمن في الممرات المؤدية إلى غرف خلع الملابس حيث ألقوا زجاجات المياه على بعضهم البعض مما أدى إلى تدخل رجال الأمن من داخل الملعب لفض الشجار ودخول لاعبي الهلال إلى غرفتهم ، ولاحظ أيضاً أنه لم تكن هناك إصابات .

ووفقا أيضاً لتقرير مراقب المباراة وتقرير المراقب الأمني وأدلة الفيديو، أثناء دخول فريق الهلال للاستاد للإحماء ، قام بعض جمهور الأهلي بإلقاء زجاجات المياه عليهم، وكرر جمهور الأهلي نفس التصرف مع نهاية المباراة حيث كان فريق الهلال يشق طريقه إلى غرف تبديل الملابس.

كما شهدت نهاية المباراة مشاجرات أيضاً في النفق قرب غرف تبديل الملابس بين الفريقين وقوات الأمن.

وذكرت لجنة الانضباط في حيثياتها أيضاً أن كلا الفريقين أرسل شكاوى إلى الإتحاد الأفريقي لكرة ضد بعضهما البعض بسبب معاملة وفدهم في المباراة التي أقيمت بينهما أول أبريل الماضي ضمن إطار لقاءات الجولة السادسة من مسابقات الأندية الأفريقية.

وأفاد عضو بارز بلجنة الإنضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة ليلا كورة عن إنعقاد اللجنة جلسة استماع للنادي الأهلي ولنادي الهلال السوداني يوم 10 مايو الماضي، وذلك قبل صدور القرار لسماع موقفهم مما تناولته التقارير والفيديوهات التي قدمها بطل السودان ، كما فتح كاف تحقيق منذ فترة حول إدعاءات نادي الهلال السوداني بوجود هتافات عنصرية وشكواه التي قدمها يوم 3 أبريل بعد 48 ساعة من مباراتهما في ختام لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وقال عضو اللجنة التأديبية الذي رفض ذكر اسمه أن اللجنة تلقت عدة فيديوهات تخص هتافات من مدرجات ستاد القاهرة الدولي وتم فحصها خاصة بعدما تلقت الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابا من لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم تشير فيه فيفا إلي متابعتها لوجود إدعاءات وشكوي رسمية من طرف نادي الهلال حول وجود "حوادث عنصرية " في مباراة الأهلي ضد الهلال.

وكشف عضو لجنة الانضباط في سياق تصريحاته لمصراوي أن لجنة الانضباط في الفيفا كانت قد منحت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة حتي 12 يوليو المقبل للبت في الأمر وإتخاذ اللازم حول هذه الإدعاءات ، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة جراء هذه الادعاءات خلال المهلة المحددة ، سيكون للهيئات القضائية في فيفا الحق في التحقيق والبت في الأمر.

لذلك أنتهت لجنة الانضباط بالكاف من تحقيقاتها وسماع أطراف الشكوي وأصدرت قراراتها ونفت وجود أي حوادث في المدرجات متعلقة بالعنصرية تجاه جماهير أو لاعبي الفريق السوداني وارسلت قراراتها إلي الهيئات القضائية في الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.