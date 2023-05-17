شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام csv الكاميرونى فى ثمن نهائى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره csv الكاميرونى فى إطار دور الـ16 ببطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المرسى التونسى بنتيجة 3 / 2 فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية أول أمس.

ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 3 / 0 السبت.

وصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء الماضى استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 يوم الاثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.