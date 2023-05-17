شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الكورس الرابع من الدبلومة الأفريقية A بحضور وفد كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم، الكورس الرابع من الدبلومة الأفريقية A للمدربين بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور وفد كاف الذى يضم عبد المنعم شطة والمغربى جمال فتحى.

وانطلق الكورس الرابع بحضور جميع المدربين ما عدا مصطفى لطفى المتواجد بالسعودية للمشاركة فى كأس العرب للكرة الشاطئية.

وشهد الكورس الرابع حضور شطة والمغربى جمال فتحى الموفودين من الاتحاد الأفريقى لمتابعة الرخصة A، وبدأ الكورس بمحاضرة عملى أدارها الدكتور جمال محمد على ينفذها وائل شيتوس عن القوة المميزة بالسرعة وعبد الظاهر السقا عن التنشيط الدفاعى ثم محاضرة للكابتن شطة عن تحليل كأس العالم بقطر، ثم محاضرة عن القيادة ويستمر الوفد لمدة أربعة أيام ويحاضر غدا جمال فتحى المحاضر الدولى المغربى.