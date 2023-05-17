شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع بعد نقطة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة فاركو بالدورى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق لتجنب تكرارها فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتسببت الأخطاء الدفاعية فى فقدان الطلائع نقاط فوز مباراة فاركو بعدما تمكن الفريق البرتقالى من إدراك هدف التعادل فى الوقت القاتل من المباراة عن طريق مهاجمه عمرو جمال.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلى بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.