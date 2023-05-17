شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد اجتماعا مع ثنائى الأهلى بسبب اللعب الفردى قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع الثنائى أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق الأحمر، وجه لهما خلالها عتابا شديدا بسبب الأداء الفردى فى مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى.

ورفض كولر تبريرات الثنائى لإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مشدداً رفضه التام لفكرة الأداء اللعب الفردى والابتعاد عن الجماعية مهما كانت نتيجة المباراة.

ووعد الثنائى مدربهم السويسرى باستعادة التركيز بداية من المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين

وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، يتحدث خلالها عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وأحضر المدير الفنى للأهلى ملخصا لمباراة المارد الأحمر أمام الترجى، والتى فاز بها بثلاثية دون رد فى تونس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وإطلاعهم على الفرص السهلة التى أهدرها أكثر من لاعب بالفريق، أبرزهم كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وغيرهم، وشدد المدير الفنى على للاعبيه بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس، واستغلال الفرص المُتاحة حتى لا يندم الفريق كثيراً مثلما حدث فى مونديال الأندية التى ودعها المارد الأحمر بسبب إهدار الفرص السهلة، خاصة أن الأهلى تنتظره مباريات صعبة حال الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا

وأهدر كهربا انفرادا صريحا للأهلى بعد تمريرة سحرية من بيرسى تاو وضعته وجها لوجه مع حارس الترجى، لكنه سدد خارج المرمى بغرابة شديدة.

كما أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الرابع للأهلى، عندما تسرع فى تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد لاعبى الترجى وتتحول إلى ركنية.

وواصل لاعبو الأهلى مسلسل إهدار الهجمات فى الدقائق الأخيرة عن طريق أحمد عبد القادر الذى حل بديلا.