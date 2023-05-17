شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. تعرف على المباريات المتبقية لأندية الصدارة فى مجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مباريات دورى القسم الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرية على الانتهاء، بعد مرور 25 أسبوعا من المسابقة، لتشتعل المنافسة بين 5 أندية لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويعتلى فريق بلدية المحلة صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 45 نقطة متفوقا على الثلاثى طنطا وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين بنقطة واحدة، فيما يأتى دكرنس فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

نستعرض المباريات المتبقية للخماسى المتنافس على بطاقة التأهل للممتاز فى التقرير التالى..

بلدية المحلة "45 نقطة"

يواجه بلدية المحلة كلا من جمهورية شبين "خارج أرضه"، اتحاد نبروه "داخل أرضه"، المجد السكندرى "خارج أرضه"، الهلال "داخل أرضه"، دكرنس "خارج أرضه".

طنطا "45 نقطة"

يلتقى طنطا مع كل من الأوليمبى "داخل أرضه"، بايونيرز "خارج أرضه"، أبو قير للأسمدة "داخل أرضه"، الحمام "خارج أرضه"، المنصورة "داخل أرضه".

أبو قير للأسمدة "44 نقطة"

يصطدم أبو قير للأسمدة بكل من الهلال بالضبعة "خارج أرضه"، دكرنس "داخل أرضه"، طنطا "خارج أرضه"، كفر الشيخ "داخل أرضه"، سبورتنج "خارج أرضه".

جمهورية شبين "44 نقطة"

يواجه جمهورية شبين كلا من بلدية المحلة "داخل أرضه"، المصرى بالسلوم "خارج أرضه"، بروكسى "خارج أرضه"، اتحاد نبروه "داخل أرضه"، المجد السكندرى "خارج أرضه".

دكرنس "43 نقطة"

يلتقى دكرنس مع كل من بايونيرز "داخل أرضه"، أبو قير للأسمدة "خارج أرضه"، الحمام "داخل أرضه"، المنصورة "خارج أرضه"، بلدية المحلة "داخل أرضه".