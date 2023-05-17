قمة السيتي والريال ولقاء وحيد في كأس مصر.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 17-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها كأس مصر والدوري المصري وكأس الكونفدرالية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستمر منافسات دور الـ32 من كأس مصر مساء اليوم بإقامة مواجهة وحيدة تجمع بين بيراميدز ومنافسة راية.

وفي الدوري المصري يلاقي الإسماعيلي منافسة البنك الأهلي مساء اليوم.

كما تقام اليوم مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية بجولة الإياب اليوم، بين يانج أفريكانز التنزاني وميلانو الجنوب إفريقي، وكذلك يلاقي أسيك الإيفواري نظيره اتحاد الجزائر.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس مصر

بيراميدز أمام راية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس1.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يانج أفريكانز أمام ميلانو يونايتد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 4 HD

أسيك ميموزا الإيفواري ضد اتحاد الجزائر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 4 HD

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير أمام عمراني سبور، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فاتح قرا جمرك ضد أضنة ديمرسبور، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أنقرة جوجو أمام أنطاليا سبور، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.