شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهتى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد بصفة عامة وجماهير القطبين بصفة خاصة لقاءات نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التى يستضيفها النادى الأهلى.

ويخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره سبورتنج الرابعة عصر اليوم الأربعاء فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس، بينما يلتقى الأهلى مع نظيره رجاء أغادير المغربى فى نفس الدور على صالة الملك عبد الله الفيصل فى التاسعة مساء.

مشوار القطبين

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23.

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضى على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.