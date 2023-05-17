شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب بسرعة تجهيز مصابى سموحة قبل موقعة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بسرعة تجهيز المصابين لتدعيم الفريق السكندرى فى المباريات الحاسمة المقبلة، فى بطولة الدورى من أجل إنهاء الموسم فى مركز يليق بمكانة سموحة.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى محمد نادى لاعب الوسط الهجومى الذى يعانى من مزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

ويأمل أحمد سامى فى تجهيز محمد نادى لمواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين، للدفع به فى مركز المهاجم بجوار الغانى بنجامين بواتينج لتعويض غياب حسام حسن، بالإضافة إلى عدم اقتناع أحمد سامى بما يقدمه النيجيري أبو بكر محمد "ليدى" مع الفريق السكندرى وابتعاد أليا سيلا عن الفريق في الأيام الماضية ليكون بنسبة كبيرة أول الراحلين في الصيف المقبل.

ومنح أحمد سامى الفريق السكندرى راحة اليوم الأربعاء من التدريبات بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

تقدم مروان محسن لفيوتشر من ضربة جزاء في الدقيقة 32، وتعادل سموحة في الدقيقة 44 عن طريق هدف ذاتى أحرزه باسم على ظهير أيمن فيوتشر بالخطأ في مرماه.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.