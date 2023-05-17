شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس تغيير طريقة اللعب وإعادة لاعبى الزمالك لمراكزهم فى مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تغيير طريقة اللعب فى مباراة أسوان المقرر لها غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما استقر أوسوريو على إعادة لاعبى الزمالك إلى مراكزهم فى مباراة أسوان، بعد توظيفهم بطريقة مختلفة فى مباراة الإسماعيلى الماضية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدورى وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 2 / 1.

وكان أوسوريو بدأ مباراة الإسماعيلى الماضية بطريقة مختلفة عن التي اعتاد عليها فريق الزمالك في الفترة الأخيرة وكانت الأقرب لـ 3-3-3- 1، مع تغيير مراكز اللاعبين.

في سياق مختلف يعود التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى لفريق الزمالك أمام أسوان، بعد انتهاء إيقافه في ظل النقص العددى أيضا الذى تشهده تلك الجبهة حيث شارك احمد سيد زيزو فى المباراة السابقة أمام الإسماعيلى كظهير أيمن، ثم دخل محمود شبانة لسد الثغرة الدفاعية في تلك الجبهة وهو ما سقوظ كبير أمام المرمى أثناء اللقاء وجاء منها الهدف الأول .

في الوقت نفسه يعود نبيل عماد دونجا لقيادة الوسط بعد انتهاء إيقافه ومن المتوقع الدفع به للاستفادة من خدماته في ظل النقص الحاد في مركز الوسط المدافع بالزمالك، لذا فمن المتوقع أن يقوم اوسوريو بإشراك دونجا بجانب محمد أشرف روقا من أجل اللعب بثنائى وسط.

كما يعود حسام عبد المجيد لمركزه كمدافع صريح بدلا من محمود حمدى الونش الذى تاكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبى وسيغيب على أثرها مدة لا تقل عن 6 أشهر وهو ما سيؤدى للإستعانة من جديد بحسام عبد المجيد في الخط الخلفى بجانب محمود شبانه الذى شارك أمام الإسماعيلى ، كما اقترب محمد عبد الغنى من العودة للمشاركة من جديد بعدما خضع لبرنامج تأهيلى خاص قبل عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.