شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا لتجهيز على لطفى لخلافة الشناوى فى 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق، برنامجا لتجهيز على لطفى الحارس الثانى بالفريق للظهور فى المباريات الأربعة المقبلة أمام الترجى التونسى بجانب مباريات الدورى الثلاثة.

وتقرر عودة على لطفى لعرين الأهلى بشكل أساسى بداية من مباراة الترجى المقبلة بسبب معاناة محمد الشناوى الحارس الأساسى من ألم فى عضلة السمانة بجانب تعرضه للطرد فى آخر مباراة للمارد الأحمر فى الدورى وإيقافه ثلاثة لقاءات.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين

بدأ محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلى، تنفيذ برنامج علاج طبيعى، على هامش المران الذى أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى، أن الشناوى اشتكى من آلام فى عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجى خلال تدريبات الفريق، حسب ما أعلنه الموقع الرسمى للأهلي.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز على الترجى بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب رادس، فى مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة الماضي.