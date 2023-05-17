شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان، اليوم الأربعاء، تدريباته لمواجهة الزمالك بالدورى غدًا وهى المباراة التى يسعى من خلالها أيمن الرمادى لتكرار نتيجة الدور الأول حينما فاز على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتحوم الشكوك فى فريق أسوان حول قدرة المهاجم ديلسون كاموني على اللحاق بمباراة الزمالك المقرر لها غدا الخميس، فى الدورى المصرى، ويعانى كامونى صاحب ثنائية أسوان فى الزمالك بالدورى الأول، من إصابة قوية أبعدته عن أسوان فى المباريات الأخيرة بالدورى.

فيما اقترب محمد عطوة لاعب أسوان من العودة لصفوف الفريق بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق بضعة أسابيع، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية تمهيداً للدخول فى قائمة الفريق بجولات الحسم فى الدوري.

وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.