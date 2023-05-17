شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخسر جهود بول جوليوس أمام المقاولون العرب بسبب الكارت الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخسر فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود مهاجمه النيجيرى بول جوليوس فى مباراة المقاولون العرب بعد تعرضه للطرد فى مباراة فاركو الأخيرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

تقدم الطلائع مبكرا بعد مرور دقيقتين عن طريق النيجيرى بول جوليوس الذى تعرض للطرد فى الدقيقة 36، وذلك بعد 3 دقائق فقط من تعادل فاركو بهدف عبد الله بكري.

وعاد طلائع الجيش للتقدم بهدف محمد فتح الله فى الدقيقة 67، لكن عمرو جمال سجل هدف التعادل القاتل فى الدقيقة 90.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلى بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.