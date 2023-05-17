شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يحسم مصير معار الزمالك فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى إنبي تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى حرية تحديد مصير أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك المعار إلى الفريق البترولى حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وكان أحمد عيد، قد انضم إلى نادى إنبى، مطلع الموسم الماضى، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم 2022 / 2023، ويحق للنادى البترولى تفعيل بند شراء اللاعب .

ولعب أحمد عيد البالغ من العمر 21 عامًا 22 مباراة بقميص الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول في 2020 بينما لعب عيد معارًا للإسماعيلي من يناير قبل الماضي، وشارك مع الدراويش في ثلاث مباريات فقط.

في سياق مختلف يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى تدريباته الجماعية، غداً الخميس استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبيه راحة من المران الجماعى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وحقق فريق إنبى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد أمين قفة لنادى إنبى فى الدقيقة 56، بعدما استلم تمريرة من أحمد العجوز، وراوغ مدافع الاتحاد بمهارة رائعة وسدد الكرة بقدمه اليسرى لتسكن شباك المهدى سليمان معلنا تقدم الفريق البترولى.

بهذه النتيجة رفع فريق إنبى رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم إلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى جمعها من 27 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 28 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.