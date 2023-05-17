شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مدافع الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراجة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية فى مباراة الزمالك والإسماعيلى، بعد تدخل عنيف من ياو أنور لاعب الدراويش، وعلى أثرها قرر أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأبيض، استبدال اللاعب والدفع بـسيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه.

وعلق محمود حمدى الونش على إصابته الأخيرة التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى بالدورى، وكتب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "لله الأمر من قبل ومن بعد".

فى سياق مختلف يعود التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى لفريق الزمالك أمام أسوان، بعد انتهاء إيقافه فى ظل النقص العددى أيضا الذى تشهده تلك الجبهة حيث شارك احمد سيد زيزو فى المباراة السابقة أمام الإسماعيلى كظهير أيمن، ثم دخل محمود شبانه لسد الثغرة الدفاعية فى تلك الجبهة وهو ما سقوظ كبير أمام المرمى أثناء اللقاء وجاء منها الهدف الأول.

فى الوقت نفسه يعود نبيل عماد دونجا لقيادة الوسط بعد انتهاء إيقافه ومن المتوقع الدفع به للإستفادة من خدماته فى ظل النقص الحاد فى مركز الوسط المدافع بالزمالك، لذا فمن المتوقع أن يقوم اوسوريو بإشراك دونجا بجانب محمد أشرف روقا من أجل اللعب بثنائى وسط.