شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مروان عطية من اللحاق بمباراة الترجى التونسى بعد الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة مروان عطية لاعب وسط الفريق، بعد شكواه من نزلة برد خلال الساعات الماضية.

أكد المصدر أن مروان عطية تعرض لنزلة برد ولكن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، ولا يوجد أزمة في مشاركته بمباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية أمس الثلاثاء دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

وشارك في المباراة من قطاع الناشئين عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

واجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي أمس، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.