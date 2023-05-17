الزمالك يدرس سفر أحمد فتوح إلى ألمانيا مع الونش لإجراء فحوصات طبية

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ألمانيا مع زميله محمود حمدى "الونش" لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان عليه بعد تكرار إصاباته العضلية خلال الفترة الماضية.

وغاب أحمد فتوح عن صفوف الزمالك خلال الموسم الحالي لـ 12 مباراة وابتعد عن الأربع لقاءات الأخيرة أمام المقاولون العرب وسيراميكا والإسماعيلى بالدورى وبروكسى ببطولة كأس مصر بسبب إصابة الضهر.

في سياق مختلف أنهى محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية فى مباراة الزمالك والإسماعيلى، بعد تدخل عنيف من ياو أنور لاعب الدراويش، وعلى أثرها قرر أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأبيض، استبدال اللاعب والدفع بـسيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه.

وعلق محمود حمدى الونش على إصابته الأخيرة التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى بالدورى، وكتب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "لله الأمر من قبل ومن بعد".