شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه طلائع الأسطول وديا استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى غدا الخميس، فريق طلائع الأسطول، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة فريق فاركو في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومنح أحمد سامى الفريق السكندرى راحة اليوم الأربعاء من التدريبات بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

تقدم مروان محسن لفيوتشر من ضربة جزاء في الدقيقة 32، وتعادل سموحة في الدقيقة 44 عن طريق هدف ذاتى أحرزه باسم على ظهير أيمن فيوتشر بالخطأ في مرماه.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

وفى سياق آخر، تلقى الهانى سليمان، حارس مرمى نادى سموحة، عرضا شفهيا من نادى الاتفاق السعودى للتعاقد معه فى الموسم المقبل بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع سموحة فى الموسم الحالى.

وأكد الهانى سليمان أنه تلقى عرضا من الاتفاق السعودي للانتقال إليه فى الموسم الجديد، وينتظر الحارس وصول عرض رسمى لإدارة سموحة لاتخاذ القرار المناسب.