قلق في الأهلي.. هل يغيب محمد الشناوي عن نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يعيش النادي الأهلي في حالة طوارئ خلال الساعات الأخيرة، بعدما تعرض حارسه الأول محمد الشناوي للإصابة، قبل موقعة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2023، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز "المارد الأحمر" بنتيجة 3-0.

ما هي إصابة محمد الشناوي؟

وقبل أيام من المواجهة المرتقبة، أعلن النادي الأهلي تعرض محمد الشناوي للإصابة في السمانة، ليتأكد غيابه عن موقعة الترجي التونسي.

ووفقا لما ذكره موقع "يلا كورة"، فإن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي يوم الثلاثاء جاءت مطمئنة، وكانت الإصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة.

ومن المُتوقع أن يشارك الحارس البديل علي لطفي في مباراة الترجي بشكل أساسي بدلا من الشناوي.

ما هي مدة غياب الشناوي؟

تلقى محمد الشناوي عقوبة بإيقافه لمدة 3 مباريات، بعد تعرضه للطرد في مواجهة سموحة بالدوري المصري، وبالتالي سيغيب عن الأهلي في الثلاث مباريات المقبلة في المسابقة بداعي الإيقاف.

وبالتالي لن تكون هناك مشكلة بالنسبة للأهلي بسبب غياب حارسه الأول، خاصةً أن الفريق الأحمر لا يزال يتربع على صدارة الترتيب بالدوري، كما لديه 6 مباريات مؤجلة.

وبحسب تقارير، فإن الشناوي سيحتاج لفترة من 10 أيام إلى أسبوعين حتى يكون جاهزا للمشاركة.

موقف محمد الشناوي من نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيحاول الأهلي خلال الفترة التي سيطبق فيها الشناوي عقوبة إيقافه عن المشاركة بالدوري إلى تجهيزه للتواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل البطل التاريخي للمسابقة.

ووضع الجهاز الطبي للنادي الأهلي برنامجاً تأهيلياً للشناوي حتى يكون جاهزا للمشاركة في ذهاب نهائي دوري الأبطال، بحسب ما ذكر "يلا كورة".

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 يوم الأحد 4 يونيو (في مصر حال تأهل الأهلي)، أما مباراة الإياب ستقام يوم الأحد 11 يونيو.

وفي حال تجاوزه عقبة الترجي، سيلعب الأهلي أمام الفريق المتأهل من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي والوداد المغربي، حامل اللقب، مع العلم أن مباراة الذهاب بالدار البيضاء انتهت بالتعادل السلبي.