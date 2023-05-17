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خسارة سيدات يد الأهلى أمام بطل أنجولا فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة  25/21 فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

 

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى  بالفوز على سبورتنج المكنين التونسى بنتبجة  31/22 فى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد ، ليتأهل لنصف النهائى .

 

ونجح فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق الفوز على نظيره النواصر المغربى بنتيجة 42/12  فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية الأحد .

 

وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.

 

وتواجد  الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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