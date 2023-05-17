شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات يد الأهلى أمام بطل أنجولا فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سبورتنج المكنين التونسى بنتبجة 31/22 فى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد ، ليتأهل لنصف النهائى .

ونجح فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق الفوز على نظيره النواصر المغربى بنتيجة 42/12 فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية الأحد .

وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.

وتواجد الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).