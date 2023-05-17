كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والترجى التونسى بدورى الأبطال؟

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القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الاربعاء فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويرغب كولر فى اجراء تغييرات عديدة فى تشكيل المارد الأحمر بمواجهة الإياب أمام بطل تونس وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الترجى؟

ج: حصل فريق الأهلى على راحة 48 ساعة بعد العودة من تونس، وإستأنف تدريباته مساء الاثنين باستاد التتش على أن ينهى استعداداته للمباراة غداً الخميس ويدخل معسكرا مغلقا للمباراة.

س: وماذا عن الإصابات فى صفوف الأهلى؟

ج: تكتمل صفوف فريق الأهلى فى مباراته أمام الترجى التونسى المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافى كل اللاعبين المصابين.

ويستعيد الأهلى جهود رامى ربيعة فى مباراة الترجى التونسى القادمة، عقب تعافيه من الإصابة بجزع فى الكتف منذ نهائى كأس مصر ضد بيراميدز.

فيما يغيب عن قائمة الأهلى محمد الضاوى كريستو، لظروف انضمامه لقائمة منتخب بلاده التى تستعد للمشاركة فى كأس العالم للشباب نهاية الشهر الجارى، مع العلم أنه لا يشارك بشكل أساسى مع الفريق الأحمر تحت قيادة كولر، ومعه الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يواصلان التأهيل من إصابة الرباط الصليبى، حيث يغيبا عن الأهلى منذ فترة طويلة.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى؟

ج: عاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

س: ما موعد مباراة الإياب بين الأهلى والترجى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلى للنهائى؟

ج: يلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

س: كم مرة توج الأهلى باللقب الأفريقى؟

ج: فاز الأهلى بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسى أفريقى، وتأتى بعده أندية مازيمبى الكونغولى والزمالك المصرى برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجى التونسى برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندى الكاميرونى وهافيا كوناكرى الغينى والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

س: هل يجرى كولر تغييرات على تشكيل الاهلى أمام الترجى التونسى؟

ج: نعم، يجرى السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، عدة تغييرات على التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كولر بعمرو السولية لاعب خط الوسط فى التشكيل الأساسى بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للمارد الأحمر بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، كما يدفع المدرب السويسرى بمحمود متولى مدافع الفريق فى لقاء بطل تونس بعد غيابه عن مباراة الذهاب فى رادس لتعرضه لإغماءة فى مباراة بيراميدز بكأس السوبر.

كما ينوى كولر منح الفرصة للثنائى محمد شريف ومجدى أفشة من بداية المباراة على حساب الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا من أجل تجهيزهما للمباريات الصعبة القادمة.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

س: من هو حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى؟

ج: يدير الموريتانى بيدا دحانى مباراة العودة بين الاهلى والترجى فى القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربى سمير جزاز.