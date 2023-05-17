شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد حمزة المثلوثى بعد مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك، على فتح ملف تجديد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض عقب مباراة أسوان المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وينتهى عقد حمزة المثلوثى أخر الموسم ويحق له لتوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك ،لكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبلغ مسئولة النادى الأبيض بتمسكه بخدمات اللاعب في الموسم الجديد.

في سياق مختلف يعود المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام أسوان، بعد انتهاء إيقافه في ظل النقص العددى أيضا الذى تشهده تلك الجبهة حيث شارك احمد سيد زيزو فى المباراة السابقة أمام الإسماعيلى كظهير أيمن، ثم دخل محمود شبانة لسد الثغرة الدفاعية في تلك الجبهة وهو ما سقوظ كبير أمام المرمى أثناء اللقاء وجاء منها الهدف الأول.

في الوقت نفسه يعود نبيل عماد دونجا لقيادة الوسط بعد انتهاء إيقافه ومن المتوقع الدفع به للاستفادة من خدماته في ظل النقص الحاد في مركز الوسط المدافع بالزمالك، لذا فمن المتوقع أن يقوم اوسوريو بإشراك دونجا بجانب محمد أشرف روقا من أجل اللعب بثنائى وسط.

كما يعود حسام عبد المجيد لمركزه كمدافع صريح بدلا من محمود حمدى الونش الذى تاكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبى وسيغيب على أثرها مدة لا تقل عن 6 أشهر وهو ما سيؤدى للإستعانة من جديد بحسام عبد المجيد في الخط الخلفى بجانب محمود شبانه الذى شارك أمام الإسماعيلى ، كما اقترب محمد عبد الغنى من العودة للمشاركة من جديد بعدما خضع لبرنامج تأهيلى خاص قبل عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.