شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخير ضد الترجي التونسي.

واشتكى الشناوي من الإصابة بشد في عضلة السمانة في نهاية مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ولكن اللاعب أكمل المباراة.

أكد المصدر أن محمد الشناوي يعاني من شد في عضلة السمانة وسيغيب بسببها لمدة أسبوعين، وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة العودة ضد الترجي التونسي ، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الراهن من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة.

شدد المصدر على أن الجهاز الطبي بالأهلي يعمل على تكثيف برنامج التأهيل للشناوي حتى يكون جاهزا للمشاركة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، حال تأكد صعود الأهلي للمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي لن يشارك في مباريات الدوري القادمة بسبب قرار إيقافه 3 مباريات من قبل لجنة المسابقات بعد التعدي على لاعب سموحة.

ويستعد علي لطفي لحراسة عرين الأهلي في مباراته ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا.