شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 ، العديد من الاخبار منها الاهلي يضع برنامج تأهيل لمحمد الشناوي و على لطفي يحرس المرمى في 4 مباريات ..الزمالك يدرس سفر فتوح لألمانيا للعلاج..

خسارة سيدات يد الأهلى أمام بطل انجولا فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25/21 فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

الزمالك يدرس سفر أحمد فتوح إلى ألمانيا مع الونش لإجراء فحوصات طبية

يدرس مسئولو نادى الزمالك سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ألمانيا مع زميله محمود حمدى "الونش" لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان عليه بعد تكرار إصاباته العضلية خلال الفترة الماضية.

الأهلى يعيد محمود متولى لخط الدفاع فى مباراة الترجى التونسى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمود متولى مدافع الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة الترجى التونسى بإياب نصف نهائى دورى الابطال الافريقى.

الأهلى يضع برنامجا لتجهيز على لطفى لخلافة الشناوى فى 4 مباريات

وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق، برنامجا لتجهيز على لطفى الحارس الثانى بالفريق للظهور فى المباريات الأربعة المقبلة أمام الترجى التونسى بجانب مباريات الدورى الثلاثة.

فاركو يحدد 40 مليون جنيه للاستغناء عن محمود حمادة فى الصيف

حدد مسئولو نادى فاركو مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن نجمه محمود حمادة لاعب خط الوسط حال تلقيه عرضا مميزا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

منتخب مصر يكثف محاولاته لضم لاعب فياريال الإسبانى لمعسكراته المقبلة

يكثف الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بقيادة محمد غرابة، بفرمان من البرتغالي روي فيتوريا محاولاته لانهاء ضم اللاعب المصري هيثم حسن الذى يحمل الجنسية المصرية مع الفرنسية والتونسية، لصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والترجى التونسى بدورى الأبطال؟

يواصل اليوم الاربعاء فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويرغب كولر فى اجراء تغييرات عديدة فى تشكيل المارد الأحمر بمواجهة الإياب أمام بطل تونس وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..