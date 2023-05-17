شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود أحمد مسعود أمام المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود نجمه أحمد مسعود حارس مرمى الفريق في مباراة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مسعود عن مباراة الطلائع مع فاركو بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم الطلائع مبكرا بعد مرور دقيقتين عن طريق النيجيري بول جوليوس الذي تعرض للطرد في الدقيقة 36، وذلك بعد 3 دقائق فقط من تعادل فاركو بهدف عبد الله بكري.

وعاد طلائع الجيش للتقدم بهدف محمد فتح الله في الدقيقة 67، لكن عمرو جمال سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري ، كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في أخر ظهور.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.