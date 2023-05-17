شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز فى مواجهة راية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر ، حيث يحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي