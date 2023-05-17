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تشكيل بيراميدز فى مواجهة راية بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر ، حيث يحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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