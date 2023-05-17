إصابة نجم الفريق.. صدمة للأهلي قبل أيام من مواجهة الترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

أكد المصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع "، أن محمد الشناوي يعاني من شد في عضلة السمانة وسيغيب بسببها لمدة أسبوعين، وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة العودة ضد الترجي التونسي ، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الراهن من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة.

شدد المصدر على أن الجهاز الطبي بالأهلي يعمل على تكثيف برنامج التأهيل للشناوي حتى يكون جاهزا للمشاركة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، حال تأكد صعود الأهلي للمباراة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في المباراة المقرر لها العاشرة مساء الجمعة 19-5-2023، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولين في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي في ملعب حماد العقربي برادس.