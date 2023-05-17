شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى كلوب" يعتمد الأجهزة الفنية لجميع الألعاب .. وصلاح مشرفًا على النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، تشكيل الأجهزة الفنية وأكاديميات الألعاب للموسم الجديد.. واُسند للكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة ونجم مصر السابق في كرة اليد، الإشراف على قطاع الألعاب الرياضية، وتعيين الكابتن أشرف الفار مديرًا للنشاط الرياضي.

وتتكون الأجهزة الفنية للألعاب من المديرين الفنيين على النحو التالي:

عبد الله عبد السلام و حسام أبو هاشم وعزب الشوربجي وأحمد صلاح ( الكرة الطائرة) حسن يسري وأحمد الأحمر ( كرة اليد ) طارق خيري ( كرة السلة ) مهند مجدي ( اكاديمية الكاراتيه) شريف نصيف ( التنس ) أدهم أبو العلا ( الاسكيت ) هادية حسني ( الريشة ) كريم أكرم و محمد أبو فندي ويوسف سعيد ( ألعاب القوى) طارق لبيب ( السباحة) عمر البرولسي ( الاسكواش) شادي حفني وياسر حفني ( الخماسي) باسل الغرباوي وهشام مصباح ( الجودو ).



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لقاء نادى سيتى كلوب