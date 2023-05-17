شكرا لقرائتكم خبر عن مكى يقود أول تدريب فى حرس الحدود بعد رحيل أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود محمد مكي المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود تدريبات الفريق، لأول مرة، عقب رحيل أحمد أيوب أمس الثلاثاء، عقب الهزيمة من المقاولون العرب بالدوري وتقلص فرص بقائه بين الكبار.

واعتذر أحمد ايوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لفريق حرس الحدود عن الاستمرار كمدير فنى للفريق خلال الفترة القادمة.

ووجه أيوب الشكر لمجلس الإدارة بكامل هيئته تحت قيادة اللواء عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمنينا التوفيق لناديه فيما هو قادم.

ووافق المجلس علي قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للمدير الفني علي محاولاته الجادة رغم سوء التوفيق الذي حالفه خلال فترة توليه المسئولية.

وقرر المجلس تكليف محمد مكي بمهام المدير الفني وقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.