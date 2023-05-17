شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دورى كرة القدم للصم إلى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تأجيل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم للصم إلى يوم 2 يونيو المقبل بدلا من انطلاقه يوم 19 مايو الجارى . وتم تأجيل انطلاق البطولة بناءا على طلب الهيئات التى تمارس كرة القدم للصم، على أن تنطلق البطولة الشهر المقبل. ومن جانبها خاطبت اللجنة الهيئات الرياضية التى تمارس كرة القدم للصم ، واخطارهم بالموعد الجديد للبطولة. يذكر ان بعثة منتخب العاب القوى البارالمبى حققت 11 ميدالية متنوعة فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا

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