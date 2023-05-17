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تأجيل دورى كرة القدم للصم إلى يونيو المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

 

قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تأجيل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم للصم إلى يوم 2 يونيو المقبل بدلا من انطلاقه يوم 19 مايو الجارى .

 

 

وتم تأجيل انطلاق البطولة بناءا على طلب الهيئات التى تمارس كرة القدم للصم، على أن تنطلق البطولة الشهر المقبل.

 

ومن جانبها خاطبت اللجنة الهيئات التى تمارس كرة القدم للصم ، واخطارهم بالموعد الجديد للبطولة.

 

 

يذكر ان بعثة منتخب العاب القوى البارالمبى حققت 11 ميدالية متنوعة فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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