تعرف على تشكيل البنك الأهلى و الإسماعيلى فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن التشكيل الاساسى للفريق أستعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _ أسامة فيصل _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد .

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل يضم كل من :

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع ..محمد دسوقى ، محمد هاشم ، محمد نصر ، عصام صبحى .

خط الوسط .. أحمد مدبولى ، سيرجى أكا ، عماد حمدى ، كريم الديب .

الهجوم .. محمد عبدالسميع ، محمد الشامى .