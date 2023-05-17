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بيراميدز يتقدم على راية بهدف مقابل للاشئ فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على راية بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر ، أحرز هدف الفريق السماوى مصطفى فتحى في الدقيقة 15 .

 

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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