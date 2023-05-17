شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على راية بهدف مقابل للاشئ فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على راية بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر ، أحرز هدف الفريق السماوى مصطفى فتحى في الدقيقة 15 . بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

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