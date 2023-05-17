شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على الأوليمبى ويتصدر مجموعة بحرى.. والبلدية يتعادل سلبيا مع شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طنطا فوزا صعبا على فريق الأوليمبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 48 نقطة، لينتزع صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما توقف رصيد فريق الأوليمبى عند النقطة 34.

وسقط بلدية المحلة في فخ التعادل السلبي مع جمهورية شبين، يتراجع البلدية للمركز الثالث برصيد 46، فيما رفع جمهورية شبين رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس.

وانتزع أبو قير للأسمدة فوزا صعبا على فريق الهلال بالضبعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثانى، بينما ظل الهلال بالضبعة عند 22 نقطة فى المركز الرابع عشر.

جمهورية شبين 0/ 0 بلدية المحلة

طنطا 2 /1 الأوليمبى

دكرنس 3 /1 بايونيرز

الهلال بالضبعة 2 /3 أبو قير للأسمدة

المجد السكندرى 2/ 0 الحمام المطروحى

اتحاد نبروه 0/ 2 المنصورة

وتستكمل غدا منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بمواجهتين قويتين بين بروكسى مع المصرى بالسلوم، كفر الشيخ مع سبورتنج.