مايكل أوين غاضب من احتساب أسيست لصلاح بعد هدف أرنولد في ليستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - عبر مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، مايكل أوين، عن عدم سعادته باحتساب أسيست لمحمد صلاح، في هدف ترينت ألكسندر أرنولد الثالث في مباراة ليستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الهدف عبارة عن ركلة حرة مباشرة قام محمد صلاح بتمريرها بالقدم للخلف كخدعة وتابعها أرنولد بتسديدة في شباك ليستر سيتي وهي الطريقة التي سجل منها الإنجليزي هدفًا أمام تشيلسي في عام 2019 على ملعب "ستامفورد بريدج".

قال أوين في تصريحات لموقع "Premier League Productions": "لست سعيدًا بحصوله على أسيست بعدما لمس الكرة فقط في الركلة الحرة، قبل أن يسددها أرنولد من منطقة ميتة".

وأضاف: "هناك هدفان سجلهما أرنولد من ركلات حرة، وحصل محمد صلاح على 2 أسيست بالطريقة نفسها".واستكمل المهاجم الإنجليزي المعتزل: "لست سعيدًا باحتسابها أسيست لصلاح.. حتى أكون صادقًا سأحصل عليها أنا أيضًا إذا كنت في مكانه، لكن الركلتين متطابقين، أليس كذلك؟ ربما الاختلاف الوحيد كان في تصفيفة شعر أرنولد".

وصنع محمد صلاح في تلك المباراة الأهداف الثلاثة التي أحرزها ليفربول في مرمى ليستر سيتي بواقع هدفين لصالح كورتيس جونز والأخير لأرنولد.