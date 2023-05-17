شكرا لقرائتكم خبر عن "طائرة الزمالك" يهزم كاميرون سبورتس ويتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره كاميرون سبورتس بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أفريقيا والتي تقام في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، ليتأهل الفارس الأبيض للدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19

26 - 24

25 - 20

ويطمح فريق "طائرة الزمالك" في حصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثالثة في الموسم الجاري، بعد التتويج بالثنائية المحلية "الدوري والكأس".

والجدير بالذكر أن "طائرة الزمالك" توج بالبطولة الإفريقية 5 مرات سابقة أعوام "1984 و1987و2008و2009و2012".

ويتكون الجهاز الفني لفريق "طائرة الزمالك" من؛ أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.