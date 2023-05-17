بيراميدز يهزم راية بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على راية بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى فتحى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر ، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ16 من البطولة .

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي