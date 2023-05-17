شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان المقرر إقامتها غدا باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

ويخوض فريقا الزمالك وأسوان مواجهة قوية فى السابعة مساء غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يشهد طابع الإثارة بينهما لرغبة كل منهما في حصد نقاط المباراة.

ويبحث الزمالك عن تصحيح المسار بعد الخسارة أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية وبات مهدداً بفقدان مقعده في بطولة دورى أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 43 نقطة،بينما يسعى أسوان لتكرار فوزه على الفريق الأبيض لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدورى.