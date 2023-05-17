شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان وظهور عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.