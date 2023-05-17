شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة مع كولر وتدريب تكتيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي التونسي.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة للفريق تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات الجري وبعض التمرينات بالكرة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، رباعي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي وتقسيمة قوية، شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا