شكرا لقرائتكم خبر عن 39 لاعبا ولاعبة يمثلون الكاراتيه فى بطولة البحر المتوسط بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام بتونس فى الفترة من 18 إلى 22 مايو الجارى ببعثة قوامها 39 لاعب ولاعبة .

ويرافق البعثة كلا من عصام عبد الرؤوف رئيسا للبعثة و محمد الدهراوى رئيس الاتحاد وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد.

يأتى سفر محمد الدهراوى رئيس الاتحاد وسيد نصر مع البعثة بدعوة من السيد البشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه.

وتصدر لاعبو منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة فى عدة موازين، هي فوق 84، وتحت 84، وتحت 75 للرجال.

وتصدر طه طارق تصنيف فوق 84، بينما تصدر يوسف بدوى تحت 84، أما عبد الله ممدوح فتصدر في وزن تحت 75 .

وعلى مستوى البنات، تصدرت منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه وزن فوق 68 ك ، وأحلام حمدى تحتل المركز الثانى في وزن تحت 55 ك