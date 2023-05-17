شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدف بامبو فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وأحراز هدف فريق البنك الاهلى كريم بامبو في الدقيقة 34 عقب أستغلال كرة عرضية من زميله محمد هلال داخل منطقة جزاء فريق الاسماعيلى ليسددها في شباك أحمد عادل عبد المنعم برأسية رائعة .

و ألغى الحكم إبراهيم نور الدين حكم اللقاء هدف لفريق البنك الاهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة الى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تأمة من قبل لاعبى البنك الاهلى و العديد من الفرص عن طريق محمود السيد و أحمد ياسر و كريم بامبو في غياب تام من قبل لاعبى الاسماعيلى .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل يضم كل من :

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع ..محمد دسوقى ، محمد هاشم ، محمد نصر ، عصام صبحى .

خط الوسط .. أحمد مدبولى ، سيرجى أكا ، عماد حمدى ، كريم الديب .

الهجوم .. محمد عبدالسميع ، محمد الشامى .