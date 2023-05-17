شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها أعلان أوسوريو المدير الفنى للزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان غدا بالدورى ، فى الوقت نفسه كولر المدير الفنى للأهلى يعيد محمود متولى لخط دفاع الفريق الأحمر أمام الترجى فى إياب نصف دورى أبطال أفريقيا .

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان وظهور عواد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها غدا الكما لمباراة الزمالك وأسوان بالدورى

اختارت لجنة الحكام الرئيسية محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان المقرر إقامتها غدا باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

الأهلى يعيد محمود متولى لخط الدفاع فى مباراة الترجى التونسى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمود متولى مدافع الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة الترجى التونسى بإياب نصف نهائى دورى الابطال الافريقى.

الونش مدافع الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراجة الصليبى

أنهى محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

بيراميدز يهزم راية بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

فاز بيراميدز على راية بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى فتحى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر ، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ16 من البطولة .

طنطا يفوز على الأوليمبى ويتصدر مجموعة بحرى.. والبلدية يتعادل سلبيا مع شبين

حقق فريق طنطا فوزا صعبا على فريق الأوليمبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية

الزمالك يدرس سفر أحمد فتوح إلى ألمانيا مع الونش لإجراء فحوصات طبية

يدرس مسئولو نادى الزمالك سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ألمانيا مع زميله محمود حمدى "الونش" لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان عليه بعد تكرار إصاباته العضلية خلال الفترة الماضية.

مكى يقود أول تدريب فى حرس الحدود بعد رحيل أيوب

يقود محمد مكي المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود تدريبات الفريق، لأول مرة، عقب رحيل أحمد أيوب أمس الثلاثاء، عقب الهزيمة من المقاولون العرب بالدوري وتقلص فرص بقائه بين الكبار.

محمد الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لنهائى أفريقيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخير ضد الترجي التونسي.

سارة سمير تتأهل لأولمبياد باريس بعد تحطيم 3 أرقام ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

نجحت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تمكنها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية أفريقية جديدة، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في منافسات أوزان الخطف من 115 إلى 117، والكلين من 145 إلى 151، والمجموع الكلي 268 كيلوجراما، بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تستضيفها تونس حاليا وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.