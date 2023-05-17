شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة وسارة سمير يتوجان بـ 6 ذهبيات فى بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بـ 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع فى وزن 89 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال، المقامة بتونس والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

فيما حصلت سارة سمير أيضا على 3 ذهبيات فى نفس الوزن محطمة الرقم الأفريقى .

فيما حصل إسلام أبو الوفا على قضية و برونزيتين فى وزن أقل من 89 كجم ، بينما حصلت أيضا أمس نعمة سعيد على 3 ذهبيات فى وزن 71 كجم .