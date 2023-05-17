اخبار الرياضه

كريم كحلة وسارة سمير يتوجان بـ 6 ذهبيات فى بطولة أفريقيا للأثقال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة وسارة سمير يتوجان بـ 6 ذهبيات فى بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بـ 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع فى وزن 89 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال، المقامة بتونس والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

فيما حصلت سارة سمير أيضا على 3 ذهبيات فى نفس الوزن محطمة الرقم الأفريقى .

 

فيما حصل إسلام أبو الوفا على قضية و برونزيتين فى وزن أقل من 89 كجم ، بينما حصلت أيضا أمس نعمة سعيد على 3 ذهبيات فى وزن 71 كجم .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية