غزل المحلة يفوز على منوف 0/6 وديا استعدادا لبيراميدز .. صور

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره منوف أحد أندية الدرجة الثالثة بسداسية نظيفة في اللقاء الودى الى جمعهم منذ قليل على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في الدورى الممتاز .

وجاءت المباراة الودية لمشاهدة لاعبى فريق الامل الذى يضم مجموعة كبيرة من قطاع الناشئين و بعض لاعبى الفريق الأول الذى لم يشاركوا في المباريات بصفة أساسية الفترة الماضية من قبل الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة .

سجل الأهداف كل من عاصم السعدنى و كريم مصطفى و مصطفى " ديشا " و حازم مرسى " ثلاث أهداف " .