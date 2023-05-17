شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يهزمن بطل الكاميرون 0/3 فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره ليتو الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس، ليتأهلن إلى ربع النهائى.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة بجانب كل من: الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى.

جدير بالذكر أن فريق الجمارك لم يخوض مباراته أمام بطل الكاميرون، إلا أنه خاض لقاء الزمالك الذى فاز به الأخير أول أمس الإثنين فى ثان لقاءاته بعد الفوز على الجيش الرواندى.

وصلت بعثة فريق سيدات الزمالك إلى تونس صباح الأربعاء الماضى، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.