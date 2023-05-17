شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتظام رأفت خليل في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب رأفت خليل لاعب الأهلي الشاب عن المشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية بسبب شكواه من الإصابة بشد في عضلة الحوض.

وأكد مصدر بالأهلي أن رأفت خليل يحتاج أياما قليلة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وقد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مباراة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو بعد مباراة إنبي في الدوري على أقصى تقدير.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية أمس الثلاثاء دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

وشارك في المباراة من قطاع الناشئين عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

واجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي أمس، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.