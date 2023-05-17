شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعها منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحراز هدفى فريق البنك الأهلى كريم بامبو في الدقيقة 34، ثم عزز محمد هلال بالهدف الثانى في الدقيقة 63 من ركلة الجزاء.

وألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء هدف لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة إلى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تأمة من قبل لاعبى البنك الأهلى والعديد من الفرص عن طريق محمود السيد وأحمد ياسر وكريم بامبو في غياب تام من قبل لاعبى الإسماعيلى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلى عند النقطة 29 محتلا المركز الرابع عشر.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل.

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني.

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر.

خط الهجوم.. كريم بامبو.

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع ..محمد دسوقى ، محمد هاشم ، محمد نصر ، عصام صبحى .

خط الوسط .. أحمد مدبولى ، سيرجى أكا ، عماد حمدى ، كريم الديب .

الهجوم .. محمد عبدالسميع ، محمد الشامى .